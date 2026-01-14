A Calangianus la solidarietà si mette in moto col trasporto sociale

Trasporto sociale a Calangianus

A Calangianus la solidarietà si mette in moto grazie al trasporto sociale che accorcia le distanze per i cittadini.

Esistono gesti che, nella loro semplicità, sono in grado di cambiare il volto di una giornata. A Calangianus, uno di questi gesti viaggia su quattro ruote. Si tratta del servizio di trasporto sociale, un’iniziativa che va ben oltre il semplice spostamento fisico, trasformandosi in un ponte tra le necessità dei cittadini e la risposta concreta della comunità.

Spesso si tende a dare per scontata la possibilità di raggiungere l’ospedale per una visita, o semplicemente di recarsi al supermercato. Eppure, per le persone più fragili o per chi attraversa un momento di difficoltà, queste azioni possono diventare ostacoli insormontabili.

È qui che interviene il progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Calangianus e la Shalom Odv-Ets. Il servizio è pensato per non lasciare indietro nessuno, offrendo un supporto puntuale per:

La tutela della salute: garantendo puntualità e assistenza nel raggiungere i luoghi di cura e terapia.

L’autonomia quotidiana: rendendo agevoli commissioni e spesa, piccoli gesti che preservano l’indipendenza individuale.

Le necessità personali: rispondendo a quelle esigenze impreviste che richiedono uno spostamento sicuro.

L’efficacia di questo servizio risiede nella sinergia tra l’istituzione pubblica e il cuore pulsante del volontariato locale. Non si tratta solo di logistica, ma di un presidio di solidarietà attiva che mira a combattere l’isolamento sociale, garantendo che ogni cittadino possa sentirsi parte integrante del tessuto urbano, indipendentemente dalla propria condizione di mobilità.

Informazioni utili

Per chiunque avesse necessità di usufruire del servizio o desiderasse ricevere maggiori dettagli, la segreteria organizzativa è attiva ogni mattina, dalle 09:30 alle 13:30.

I numeri di riferimento sono:

Comune di Calangianus: 079 6600235 – 346 5084050

Shalom ODV: 377 5958777

Diffondere queste informazioni è il primo passo per aiutare chi ci sta vicino: a volte, un semplice numero di telefono può fare la differenza nella vita di una persona.

