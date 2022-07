Il procuratore di Tempio del caso Grillo Jr si candida al Csm

La decisione del pm di Tempio.

Il procuratore di Tempio Gregorio Capasso, diventato noto per il caso di Ciro Grillo, si candida al Consiglio Superiore della Magistratura. Una decisione arrivata non subito, ma a pochi giorni dalla scadenza delle candidature, che avverrà proprio oggi.

Capasso a pochi giorni della scadenza, infatti, ha inviato il suo curriculum con la richiesta per il collegio Sud e Isole. Il nome del pm è diventato noto per il caso del presunto stupro di gruppo che vede coinvolto il figlio del fondatore del Movimento 5stelle e tre suoi amici, tutti accusati di violenze ai danni di una ragazza italo-norvegese e la sua amica. Il procuratore, lo scorso 26 novembre, aveva chiesto il rinvio a giudizio dei quattro ventenni.

Secondo l’accusa i fatti sono avvenuti nel luglio del 2019 nella villa di proprietà di Beppe Grillo, in Costa Smeralda. Una delle presunte vittime aveva denunciato che lei e la sua amica sarebbero state oggetto di rapporti non consensuali dopo una serata trascorsa in un locale di Porto Cervo, una volta arrivate nella casa di Grillo jr.