La foto scattata a Olbia è finita sui social.

Sembra una fotografia di altri tempi, se non fosse a colori. Alcuni impavidi giovani, alcuni giorni fa, sono stati immortalati mentre si cimentavano in una gara di tuffi sul lungomare di Tilibbas, a Olbia. La presenza dei ragazzi, su un pedalò e su una canoa, ha suscitato la curiosità dei passanti, che hanno scattato la foto e l’hanno postata sui social, scatenando una serie di reazioni divertite.

Il gesto, accaduto nel mare del porto di Olbia, non essendo balneabile da molto tempo, ha attirato anche commenti schifati e una serie di battute circa l’insalubrità delle acque, interdette a partire dagli anni ’70, a causa dell’epidemia di colera. Il divieto infatti esiste tutt’oggi e impedisce ancora di usufruire del waterfront di Olbia e della spiaggia di Mogadiscio.

Tuttavia, non è la prima volta che qualche giovane coraggioso, ma soprattutto qualche turista, si conceda qualche tuffo. E’ accaduto lo scorso anno, sul lungomare di via Redipuglia appena inaugurato. Ma i bagni sul porto una volta erano permessi o per lo meno tollerati. Lo ricordano gli olbiesi più anziani, i quali raccontano delle bravate sul molo Brin, quando da adolescenti venivano organizzate gare di tuffo dalla vecchia gru. ”Da ragazzi ne abbiamo fatto milioni di tuffi nel porto e non era certo più pulito di quanto lo sia oggi. Del resto il bagnetto lo facevamo a Mogadiscio e a Su Arrasolu”, racconta nostalgico un olbiese. E c’è anche chi propone di riavere una spiaggia in città, segno che questo è ancora un sogno che gli abitanti attendono da anni.