Cambia il direttore di chirurgia generale del Mater Olbia

Il Mater Olbia ha un nuovo medico di chirurgia generale.

E’ il professore Alessandro Verbo, romano, classe 1964, il nuovo direttore dell’UOC di chirurgia generale dell’ospedale, che prende il posto del dottor Vincenzo Tondolo.

Dopo gli studi alla scuola Policlinico Gemelli di Roma, dove ha compiuto per intero il suo percorso di formazione, e divenuto già direttore della UOC di Chirurgia Oncologica Mininvasiva dell’ente ecclesiastico ospedale generale regionale Miulli su comando universitario.

Il professore Verbo ha ottenuto una specializzazione in chirurgia generale e una in chirurgia toracica. Negli anni più recenti ha dedicato particolare interesse al trattamento dei tumori solidi addominali (colon/retto, stomaco, rene, retroperitoneo, pancreas, milza) con un bagaglio di oltre 500 procedure laparoscopiche nel triennio 2018-2021.

Nell’area poi del trattamento dei tumori colo-rettali ha sviluppato competenze riconosciute a livello internazionale (Diseases of the Colon & Rectum) sull’utilizzo di tecniche di trattamento oncologico con risparmio d’organo come, ad esempio, la T.A.M.I.S. Ha inoltre larga esperienza chirurgica sulla patologia benigna addominale e toracica anche di tipo funzionale (acalasia, reflusso gastro/esofageo ecc.) e su patologia di ricostruzione di parete, erniaria e proctologica.

“L’arrivo del professor Verbo al Mater Olbia Hospital potenzia di fatto l’area di intervento in chirurgia oncologica che, grazie anche ai progetti a cui stiamo lavorando, sarà in grado di dare una risposta significativa alle richieste del territorio” – afferma Marcello Giannico, direttore generale Mater Olbia Hospital. Desidero ringraziare il dottor Vincenzo Tondolo per l’importante lavoro svolto in questi anni al Mater Olbia Hospital e auguro al professor Verbo un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida”.