Autocaravan perde il rimorchio e travolge un’auto a Olbia: c’è un ferito

Un incidente stradale a Olbia.

Un brutto incidente si è verificato in via dell’Unità d’Italia a Olbia, dove un autocaravan in transito ha improvvisamente perso il carrello che stava trainando. Il rimorchio, rimasto fuori controllo, è andato a impattare violentemente contro un’automobile rossa che procedeva nell’opposto senso di marcia.

Un ferito.

A causa dello scontro, una persona è rimasta ferita ed è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in codice giallo per le cure del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi, accertare le esatte dinamiche dell’accaduto e ripristinare la sicurezza della circolazione stradale.

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