I poliziotti ordinano la pizza, ma al posto del conto trovano una lettera

Il ringraziamento di una pizzeria di Cagliari.

In questo periodo di difficoltà si moltiplicano anche i gesti di solidarietà, tutti provano a dare una mano come possono.

Tra le tante azioni di generosità c’è anche quello di una pizzeria di Cagliari, che ha voluto a suo modo esprimere la propria vicinanza ai poliziotti impegnati nell’emergenza coronavirus.

Al posto del conto per le pizze ordinate gli agenti hanno trovato una lettera di ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni.

