Il video.

E’ stato girato a Olbia il video istituzionale in cui i Vigili del Fuoco vogliono sensibilizzare tutta la popolazione a restare in casa per combattere la diffusione del coronavirus.

Anche i vigili del fuoco sono al lavoro incessantemente insieme alle forze dell’ordine e al personale sanitario per combattere l’emergenza.

