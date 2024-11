Porcino nero da record in Gallura, la scoperta di Marco e Sara

Il porcino da record in Gallura.

Marco e Sara, fondatori del progetto “Girovagando la Sardegna“, hanno fatto un ritrovamento straordinario nel cuore della Gallura. Durante una passeggiata tra le sugherete, i due appassionati di natura hanno trovato un esemplare di Boletus aereus, noto anche come porcino nero, di dimensioni davvero eccezionali. Il fungo, che ha raggiunto un peso di 1,840 chilogrammi e un diametro del cappello di oltre 30 centimetri, è stato descritto dai due come uno dei più belli mai trovati nella loro esperienza.

Questo ritrovamento segna una conclusione ideale per la stagione dei porcini, che si è rivelata particolarmente generosa quest’anno. Il porcino nero, considerato una prelibatezza per molti esperti di cucina, è stato subito fotografato e documentato da Marco e Sara, che lo hanno condiviso con i loro seguaci appassionati di funghi e natura. La Gallura, con le sue sugherete e boschi, continua a rivelarsi un luogo privilegiato per il ritrovamento di funghi pregiati, offrendo agli appassionati un’ulteriore conferma della sua ricchezza naturale.

