Scippi e furti, una coppia di Olbia finisce in manette

Una coppia di Olbia è finita in manette.

Ieri mattina, la Squadra Mobile ha eseguito due misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un uomo e una donna residenti a Olbia. I due sono accusati di furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

I reati contestati risalgono a una serie di episodi avvenuti nel capoluogo, dove la coppia, in concorso tra loro e a bordo di un ciclomotore rubato poche ore prima, avrebbe messo a segno tre scippi consecutivi ai danni di altrettante donne.

L’operazione è stata portata a termine dalla Sezione Reati contro il Patrimonio, che ha identificato i responsabili attraverso un rapido lavoro investigativo condotto subito dopo gli episodi delittuosi. Gli indizi raccolti hanno consentito al giudice di emettere i provvedimenti restrittivi.

La coppia era già nota alle Forze dell’Ordine: in passato era stata destinataria di un foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Sassari e notificato dalla Divisione Anticrimine, che vietava loro di tornare nel territorio del comune di Sassari e dell’hinterland per un periodo di tre anni senza preventiva autorizzazione. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità della coppia in altri episodi simili avvenuti nella zona.

