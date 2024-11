La nomina del nuove presidente.

Il comitato di quartiere Santa Maria-Orgosoleddu ha un nuovo direttivo con la nomina dei nuovi organismi dirigenti. L’assemblea dopo ampia discussione ha preso atto delle dimissioni del precedente gruppo dirigente. Con Mario Deledda presidente e Tiziana Deiana vice il comitato fissa degli importanti obiettivi.

Gli interventi principali sono: pulizia delle strade ( taglio erbacce – alberi fuori dai cortili), risoluzione degli allagamenti che avvengono in quartiere ogni qual volta che piove, sicurezza del quartiere, in particolare piazza Nassirya in quanto e diventata zona di spaccio, canalizzazione delle acque di Via Goldoni, Via Piccinni, Via Salieri.

E ancora messa in sicurezza del palazzo ( ancora in costruzione) bloccato da 20 anni all’angolo tra Via Verdi e Via Giotto, in quanto risulta pericolante, costruzione di nuove case popolari in quartiere per un ingente esigenza, pulizia dell’area che si trova accanto alla scuola primaria del quartiere per realizzare parcheggi e strutture sociali, richiesta al sindaco della possibilita di usufruire della corrente elettrica in piazza Nassirya per l’utilizzo della stessa durante eventi culturali che verranno organizzati dal comitato in futuro e infine l’organizzazione del mercato rionale ubicato in Piazza Nassirya.

Lavorare su ciascuno di questi obiettivi in modo integrato potrà portare a un miglioramento tangibile della qualità della vita nel quartiere, creando un ambiente in cui i residenti si sentano valorizzati, sicuri e parte di una comunità viva e prospera.

