La Porto Cervo Racing Team festeggia il podio, gli appuntamenti in Gallura

I festeggiamenti della Porto Cervo Racing Team.

La Porto Cervo Racing festeggia il podio di classe dell’equipaggio Coda-Pompei (Opel Kadett Gsi) al 6° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, si prepara per la presentazione del libro “Porto Cervo Racing la storia, la passione, i successi” e, infine, con l’equipaggio Moricci-Garavaldi (Renault Clio Rally4) sarà al via del 56° Rallye Elba in programma il 21 e 22 aprile.

Un altro fine settimana positivo per la scuderia Porto Cervo Racing. Il Team, con l’equipaggio formato da Gian Luigi Coda e Alessandro Pompei, ha conquistato il podio di classe al Rally Internazionale Storico Costa Smeralda-Trofeo Martini valido come secondo round di Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

Coda-Pompei, a bordo di un’Opel Kadett Gsi (Colombi Racing Team), ha terminato la sesta edizione della gara sul terzo gradino del podio di classe fino a 2000 del 4° Raggruppamento, periodo J2, gruppo A.

“È stata una gara bellissima – ha commentato il pilota Gian Luigi Coda – corsa con una macchina favolosa. La Scuderia, che ringrazio, ci ha sostenuto in ogni momento, è stata una bella esperienza con il mio navigatore Alessandro Pompei, abbiamo voluto onorare il Rally Storico Costa Smeralda, non potevamo mancare a questo importante appuntamento e poi, partecipando a questa gara, ho deciso di farmi un bel regalo per i miei sessant’anni. Ringrazio la Gimar lavanderia industriale che mi sostiene sempre, così come la Tecnograf e Bovi’s Hotel. Infine, oltre all’AP Studio Medico Pompei, rivolgo un particolare ringraziamento a mia moglie per il supporto”.

Soddisfatto della gara e della sua prima esperienza al Rally Storico Costa Smeralda, anche il co-pilota Alessandro Pompei. “Gianni è stato bravissimo, preciso e puntuale nel condurre la vettura”, ha detto il co-pilota Pompei, “mi fa molto onore averlo navigato perché per me è stata un’esperienza importante. L’ambiente del Rally Storico Costa Smeralda è estremamente affascinante, sono molto contento di tutto”.

Inoltre, al 6° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda organizzato dall’Automobile Club Sassari, erano presenti anche gli ufficiali di gara della Porto Cervo Racing, figure fondamentali per la realizzazione di ogni evento motoristico.

Presentazione del libro “Porto Cervo Racing la storia, la passione, i successi”.

Si terrà sabato 22 aprile la presentazione del libro “Porto Cervo Racing la storia, la passione, i successi“, l’opera editoriale che racchiude oltre vent’anni di attività della Scuderia presieduta da Mauro Atzei. L’evento, presentato da Tommy Rossi, sarà un vero e proprio viaggio nella storia della Porto Cervo Racing. L’appuntamento è in programma alle ore 11 alla Tenuta Pilastru ad Arzachena.

Moricci-Garavaldi al 56° Rallye Elba.

Dopo il podio di classe conquistato al Trofeo Maremma, l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi sarà al via del Rallye Elba valido come prova IRC International Rally Cup. Moricci-Garavaldi correranno la 56ª edizione della gara a bordo della Renault Clio Rally4 (#58) curata dalla divisione sportiva dell’azienda La T Tecnica. La partenza è in programma a Portoferraio (viale Elba) venerdì 21 aprile alle ore 17.

Web e Social.

Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine social è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, nel sito internet è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico” organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 6 all’8 ottobre 2023.

