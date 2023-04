Archiviato il caso degli appalti Cipnes e Comune di Olbia.

Le accuse contro il direttore del Cipnes Aldo Carta, alcuni dirigenti e dipendenti dello stesso consorzio industriale, il sindaco Settimo Nizzi, un dirigente e un funzionario comunale e i rappresentanti delle imprese aggiudicatarie di importanti appalti per opere realizzate in città sono state archiviate. Si era ipotizzato il reato di associazione a delinquere finalizzato a turbare gli appalti e alla corruzione in relazione alle gare indette dal Cipnes.

L’inchiesta era concentrata sugli appalti del Consorzio industriale per gli impianti fotovoltaici nella discarica di Spiritu Santu e Azza Ruia, come anche la pista ciclabile nella zona industriale, e le opere di urbanizzazione pubblica. Nella stessa erano coinvolti anche tre importanti interventi del Comune. In 13 erano finiti sotto un indagine che si è avvalsa di intercettazioni telefoniche e ambientali, disposte dal pubblico ministero, che ha escluso eventuali irregolarità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui