La Porto Cervo Racing si racconta: in un libro tutta la storia della scuderia

Entusiasmo e tanta partecipazione per la presentazione del libro “Porto Cervo Racing la storia, la passione, i successi”. La splendida Tenuta Pilastru ad Arzachena ha fatto da cornice alla presentazione del libro “Porto Cervo Racing la storia, la passione, i successi 1999-2021”, la prima opera editoriale della scuderia. Una festa per celebrare tutti i piloti, co-piloti, ufficiali di gara e le figure professionali che hanno fatto parte e tutt’oggi indossano i colori della scuderia Porto Cervo Racing.

Nei giorni scorsi, nella splendida cornice della Tenuta Pilastru ad Arzachena, il Team presieduto da Mauro Atzei, ha presentato il libro “Porto Cervo Racing la storia, la passione, i successi 1999-2021”, l’opera editoriale che racchiude i primi ventidue anni di attività della blasonata Scuderia. “Il libro racconta oltre due decenni di lavoro ininterrotto con grande pregio della scuderia – ha commentato l’assessore regionale allo Sport, Andrea Biancareddu -. Un libro che ha la capacità di mostrarci i valori dello sport motoristico e di raccontare i suoi protagonisti. Sono orgoglioso di aver sostenuto le loro iniziative, con le quali abbiamo voluto dare una risposta concreta agli obbiettivi di unire le attività motoristiche allo spettacolo e alla cultura della nostra Isola”.

Il libro, edito dalla casa editrice Serra, racconta oltre vent’anni di sport, passione, sacrifici, vittorie, soddisfazioni, ma soprattutto i tanti legami d’amicizia come hanno dimostrato gli attuali portacolori del Team, i tanti sportivi, ex piloti e co-piloti della Scuderia, i soci fondatori e semplici appassionati che non sono voluti mancare alla presentazione del libro.

“Abbiamo voluto dedicare questo libro a tutti quelli che hanno fatto parte e fanno parte della Porto Cervo Racing – ha commentato il presidente della Porto Cervo Racing, Mauro Atzei -. Un libro che racconta ventidue anni di storia, un’opera editoriale che fa rivivere tante emozioni, ogni pagina che si sfoglia è un’emozione. Il libro è dedicato a tutti coloro che hanno vinto, partecipato, che sono arrivati ultimi e, inoltre, a tutte quelle persone che hanno dedicato il loro tempo al Team Porto Cervo Racing. È un ringraziamento che noi abbiamo voluto fare nei confronti di tutte queste persone, per noi veramente speciali”

