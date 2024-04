Porto Rotondo si prepara per la terza Fiera nautica di Sardegna

Dal primo maggio a Porto Rotondo la Fiera nautica di Sardegna

Il 15 aprile allo Yacht Club Porto Rotondo si presenterà la terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna.

Prenderanno parte all’incontro con la stampa la Regione, il Comune di Olbia, il CipnesGallura e la Marina di Porto Rotondo. Anche questa edizione della Fiera, che si svolgerà dall’1 al 5 maggio 2024 nella splendida cornice della Marina di Porto Rotondo, è programmata e finanziata dalla Regione Sardegna, e sarà realizzata dal Consorzio Industriale di Olbia nell’ambito del programma di marketing territoriale “Insula Sardinia Quality World” sulla base di un’intesa interistituzionale fra l’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio e il Cipnes.

Parteciperanno alla Fiera cantieri navali nazionali e internazionali di primaria importanza, agenzie di servizi turistici, di brokeraggio, di noleggio e servizi, oltre a operatori specializzati nella promozione e diffusione di prodotti nautici. Anche in questa edizione sarà presente Insula con tanti “eventi nell’evento” dedicati alla promozione del territorio e delle sue risorse agroalimentari, artigianali e culturali. La conferenza stampa sarà trasmessa dalle ore 11.00 in diretta streaming sulle pagine Fiera Nautica di Sardegna di Facebook, Instagram e Youtube.

