Porto Rotondo perde un pezzo di storia, addio a Claudio Pisano

Addio a Claudio Pisano.

Porto Rotondo perde un pezzo di storia, con la scomparsa di Claudio Pisano, a 68 anni, che lascia una moglie e un figlio.

Oggi è una giornata triste per il borgo turistico di Olbia. A salutarlo anche il Consorzio di Porto Rotondo, ricordando gli anni in cui l’uomo si era fatto a distinguere per la sua gentilezza e disponibilità. Pisano aveva lavorato per trent’anni, diventando un punto di riferimento nella comunità. “Come noi in molti lo ricorderanno con stima, affetto e gratitudine”, dichiarano i consorziati.

