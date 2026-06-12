Incidente sulla provinciale per Olbia, un ferito: cosa è successo

L’incidente sulla strada provinciale per Olbia.

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 99, nel punto in cui si innesta con la strada provinciale 73. Il bilancio dell’impatto parla di un ferito in codice giallo, soccorso dopo lo scontro tra due auto. Lo scontro ha coinvolto un’auto Honda e una Nissan. La dinamica, al vaglio degli agenti intervenuti, indica che il conducente della Honda, mentre si immetteva dalla provinciale 99, non avrebbe rispettato la precedenza nei confronti del Nissan in arrivo. Quest’ultimo procedeva lungo la direttrice proveniente da Olbia con direzione Porto Rotondo.

L’impatto si è verificato proprio all’altezza dell’intersezione tra le due arterie, un punto che richiede particolare attenzione da parte degli automobilisti per la presenza di flussi di traffico provenienti da più direzioni. A seguito della collisione, uno dei conducenti ha riportato traumi tali da rendere necessario l’intervento dei soccorsi sanitari, che hanno attribuito un codice di media gravità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Le operazioni si sono svolte nell’area dell’incrocio, dove è stato temporaneamente gestito il traffico per consentire i controlli e la messa in sicurezza della carreggiata.

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