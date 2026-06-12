Lavori Abbanoa a Olbia, i rubinetti restano a secco: ecco quando

I lavori Abbanoa a Olbia.

Per la giornata di martedì 16 giugno è previsto un intervento programmato da parte dei tecnici di Abbanoa che interesserà la rete idrica nella zona di viale Aldo Moro, in corrispondenza della nuova rotatoria attualmente in fase di realizzazione all’incrocio con via Bonn.

Nel corso delle operazioni, che prevedono l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche e la posa di un tratto di tubazione, sarà necessario procedere con l’interruzione del flusso nella condotta distributrice coinvolta. L’attività comporterà possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua a partire dalle 8:30 e fino al completamento dei lavori, stimato entro le 18. Durante questa fascia oraria potranno verificarsi riduzioni di pressione e sospensioni temporanee del servizio in via Bonn e nel tratto di viale Aldo Moro compreso tra gli incroci con via Pozzo e via Il Cairo, con interessamento anche delle strade traverse e delle vie parallele presenti nell’area.

Al termine dell’intervento il servizio idrico verrà ripristinato gradualmente fino al ritorno alla piena normalità. I tecnici del gestore hanno fatto sapere che cercheranno di contenere la durata dell’interruzione, anticipando la riattivazione dell’erogazione nel caso in cui le lavorazioni dovessero concludersi prima del tempo previsto. Abbanoa ricorda inoltre che, alla ripresa del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Eventuali anomalie o guasti potranno essere segnalati al servizio dedicato attivo ventiquattro ore su ventiquattro al numero verde 800/022040.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui