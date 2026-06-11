Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 12 giugno

Le previsioni meteo per il 12 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 12 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e molto calda con sole prevalente e temperature pienamente estive. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata, con assenza di precipitazioni e condizioni favorevoli su tutto il nord-est della Sardegna. Sarà una giornata particolarmente attesa in città perché coincide con il primo dei due concerti di Vasco Rossi, che richiameranno complessivamente oltre 70mila spettatori nei due giorni all’Olbia Arena.

Le temperature saranno elevate con minime tra 22 e 24 gradi e massime che potranno raggiungere i 32-33 gradi durante il pomeriggio. I venti soffieranno deboli e il clima si manterrà caldo fino a sera. Il meteo a Olbia e in Gallura sarà quindi favorevole sia per chi trascorrerà la giornata all’aperto sia per le migliaia di persone che nelle ore serali raggiungeranno l’area del concerto.

Il meteo durante il concerto di Vasco

Grande attenzione sarà rivolta soprattutto alle condizioni previste durante il concerto. Al momento il quadro meteorologico appare ideale: cielo sereno, nessun rischio di pioggia e temperature ancora piacevoli dopo il tramonto, comprese tra 24 e 26 gradi. Per i fan in arrivo da tutta la Sardegna e da diverse regioni italiane si prospetta quindi una serata senza particolari criticità dal punto di vista del meteo. Le stesse condizioni dovrebbero accompagnare anche la seconda data del tour, in programma il giorno successivo, quando Olbia tornerà ad accogliere altre 36mila persone per uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate 2026.

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