Aprirà, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19, il prossimo 23 luglio a Porto Rotondo il Country, il locale protagonista delle notti sull’isola da oltre trent’anni. Ad inaugurare la nuova stagione il live di Max Giusti, poliedrico showman e vincitore morale di Pechino Express. Attesi alla serata di inaugurazione numerosi vip e rappresentanti delle istituzioni che daranno il via ad una stagione che sarà indimenticabile, sicura ed intensa di emozioni.

Tante le novità per un’estate di divertimento da vivere tutto d’un fiato all’insegna della sicurezza. Sono state attivate, infatti, tutte le misure previste dai protocolli, per le procedure anti Covid-19 operando nel massimo rispetto delle regole per tutelare gli ospiti e i collaboratori. Tra queste la sanificazione giornaliera indoor e outdoor, la misurazione della temperatura all’ingresso con il termoscanner sia del personale che dei clienti, il menù e la drink list consultabile in versione digital assicureranno il monitoraggio della sicurezza di tutti. Una sfida, ma anche un’opportunità per i soci di questo nuovo ed entusiasmante progetto che vede coinvolti Daniele Aprile, Edoardo Sangez, Ruggero Sepe, Daniele Pallante, Gianluca Gaudenzino.

Grande attenzione quest’anno poi alla proposta ristorativa. Partner esclusivi del progetto estivo saranno Giuda Ballerino Bistrot con le creazioni dello chef stellato Andrea Fusco, il Brazilian Sushi Restaurant Amazonia e il mexican cocktail bar Santanera. A sorprendere il cliente nel nuovo locale ristrutturato sarà soprattutto l’intrattenimento musicale. I sapori della cucina saranno accompagnati da performance live e a seguire i dj set accompagneranno fino a tarda notte il pubblico presente. In esclusiva per la Costa Smeralda e per quattro appuntamenti, il Club ospiterà l’intramontabile Jerry Calà, re delle notti della Costa Smeralda il 25 luglio, e il 6, 12 e 21 agosto.

Per gli appassionati sportivi ecco “Padel Victim”, la start up legata alla realizzazione di una serie di boutique luxury padel-club sul territorio nazionale. Non più solo semplice competizione, ma un’esperienza immersiva, piacevole e socializzante. All’interno dello spazio, 4 campi di padel ultima generazione, un centro fisioterapico, campo di calcetto a 5 e uno shop di articoli per l’attività sportiva.

(Visited 151 times, 159 visits today)