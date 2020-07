Settimana di caldo africano in Gallura, picchi fino a 37 gradi

Temperature in aumento in Gallura.

La Gallura si prepara ad una settimana di caldo africano con temperature che potranno arrivare sino a 37 gradi.

Le previsioni indicano che il bel tempo generalizzato che continuerà per tutta la settimana, localmente si potrà assistere a qualche temporale ma di breve durata.

La giornata in cui si raggiungeranno i picchi più alti domani. A Olbia è prevista una massima di 36 gradi e una minima di 22. Una buona notizia per i turisti che però fa aumentare ancora la preoccupazione per gli incendi in Gallura, con l’allerta che resta sempre alta.

