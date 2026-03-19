Premio Costa Smeralda 2026, ecco tutti i nomi dei finalisti

Annunciati i finalisti del Premio Costa Smeralda 2026

Il Premio Costa Smeralda entra ufficialmente nel vivo della sua settima edizione, che si terrà tra un mese: 18 aprile del 2026. Sono state rese note le terne finaliste per le categorie narrativa e saggistica, unitamente ai nomi dei vincitori dei prestigiosi riconoscimenti internazionale e speciale. L’appuntamento per la cerimonia di premiazione è fissato per sabato 18 aprile, alle ore 17:30, presso il Conference Center di Porto Cervo.

La selezione delle opere è stata affidata a una giuria di alto profilo, presieduta da Stefano Salis e composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio.

Tutti i nomi

Per la categoria Narrativa, la sfida per il podio vedrà protagonisti:

Niccolò Ammaniti con Il custode (Einaudi);

Paola Barbato con Cuore capovolto (Neri Pozza);

Dario Ferrari con L’idiota di famiglia (Sellerio).

Nella categoria Saggistica, i titoli finalisti sono:

Edoardo Camurri con La vita che brucia;

Adriana Cavarero con Il canto delle sirene (Castelvecchi);

Andrea Moro con Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri (La Nave di Teseo).

Il premio internazionale assegnato a Javier Cercas. Lo scrittore spagnolo, reduce dal successo del Prix Jacques Delors du Livre Européen 2025, celebrato per la sua capacità di ridefinire il “romanzo senza finzione” attraverso opere cardine come Soldati di Salamina e la recente trilogia di Terra Alta.

Il premio speciale va invece a Giuseppe Lai, già comandante dell’Amerigo Vespucci. Il riconoscimento sottolinea l’importanza della tradizione navale italiana, di cui Lai è stato ambasciatore durante il recente tour mondiale della nave scuola conclusosi nel 2025.



Secondo quanto dichiarato dai vertici del Consorzio e dalla direzione artistica, l’iniziativa si propone di far dialogare l’eccellenza creativa con le sfide del presente, trasformando lo scenario naturale della Sardegna in un laboratorio di idee capace di parlare al mondo intero. L’organizzazione e l’identità visiva dell’evento sono curate da Filmmaster. Ingresso libero

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