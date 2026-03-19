Palau, il sottopasso di via del Faro pronto per l’inaugurazione

Lavori al traguardo per il sottopasso di Palau

Il cantiere per il sottopasso pedonale di via del Faro a Palau entra finalmente nella sua fase conclusiva, ormai manca poco. Nonostante un periodo caratterizzato da precipitazioni insistenti, che hanno inevitabilmente rallentato il ritmo dei lavori, la ditta appaltatrice ha lavorato assiduamente per portare a termine l’opera.

Lavori pubblici a Palau

L’infrastruttura, da tempo auspicata dalla comunità palaese, è ormai chiaramente delineata nella sua struttura definitiva. Quello che per anni è stato un obiettivo prioritario per la sicurezza del centro abitato si è trasformato in una realtà tangibile, concepita per eliminare i pericoli legati all’attraversamento di un tratto stradale particolarmente trafficato.

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L’opera rappresenta una svolta importante per la viabilità stradale di Palau, garantendo un collegamento protetto in una delle arterie più trafficate del paese. Grazie a questo sottopasso i pedoni non saranno più costretti a muoversi tra i flussi veicolari, ponendo fine alla pericolosa “gincana” tra le auto, ma potranno circolare in tutta sicurezza e serenità.

Con il completamento delle opere strutturali, si procede ora con le ultime rifiniture e i necessari collaudi tecnici.

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