Quasi pronto il palco per Vasco a Olbia: è conto alla rovescia

Il palco per il concerto di Vasco a Olbia.

L’imponente palco che ospiterà le due date del concerto di Vasco a Olbia è quasi pronto. All’Olbia Arena è quasi tutto pronto per il grande evento così atteso in città che si terrà in due giorni: il 12 e il 13 giugno. Due date storiche per la città, che si prepara a ospitare una vera leggenda della musica italiana. Il capoluogo della Gallura certamente non si è fatto cogliere impreparato: un enorme palco e un’arena che da anni è scenario dei più grandi eventi.

Quasi tutto pronto.

Il grandissimo palco spicca dall’arteria principale di ingresso nella zona industriale di Olbia, ovvero Viale Italia ed è visibile anche dal quartiere Tilibbas e dalla rampa. Questa grande macchina organizzativa raccoglierà 72mila persone, molte delle quali da ogni parte d’Italia e della Sardegna. Un evento mai visto per Olbia che cresce anno dopo anno anche grazie alla portata dei grandi eventi. La città negli ultimi anni si sta posizionando per essere un luogo di musica e grandi concerti e questo passo lo ha già fatto grazie al Red Valley che ora ha la sua casa ogni anno all’Olbia Arena. Anche questo evento accoglie ogni anno migliaia di persone da tutta la Penisola e sta diventando una delle manifestazioni più importanti della musica italiana.

Con il Red Valley ormai di casa e l’arrivo imminente di Vasco Rossi, Olbia dimostra di non essere più solo una splendida porta d’accesso alle vacanze estive, ma una vera e propria capitale della musica live. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: il 12 e il 13 giugno l’Olbia Arena aprirà i cancelli, pronta a battere all’unisono con il cuore dei 72mila spettatori per una doppietta di date che è già storia.

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