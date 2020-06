Le previsioni meteo per la Gallura.

Sarà un weekend per lo più soleggiato, a tratti nuvoloso e con una temperatura media intorno ai 24 gradi. Dopo alcuni giorni di pioggia e vento, il maltempo lascerà in pace Olbia e la Gallura, ma non si potrà ancora parlare definitivamente di bel tempo.

Nella parte costiera la giornata sarà parzialmente nuvolosa, con la massima di 23 gradi, mentre nella zona dell’alta Gallura sarà per lo più soleggiato. Domani migliorerà la situazione sulle coste, mentre arriveranno le nuvole nella parte alta. La massima sarà di 28 grade.

(Visited 274 times, 296 visits today)