Le previsioni meteo.

Il meteo del week-end sarà caratterizzato da piogge e temperature in diminuzione a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi 26 ottobre sono previste piogge consistenti per tutta la giornata. Le temperature non supereranno i 20 gradi.

Per domani 27 ottobre è prevista una giornata nuvolosa nella mattinata e soleggiata nel pomeriggio. Le temperature non supereranno i 22 gradi.

