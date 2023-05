Prezzi degli hotel alle stelle nelle località balneari della Gallura

Aumentano i prezzi negli hotel della Gallura.

I costi per coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze in Gallura negli alberghi, bed and breakfast e altre strutture ricettive stanno aumentando, come segnala l’allarme lanciato da Assoutenti. L’associazione ha condotto uno studio basato sui dati ufficiali dell’Istat, mettendo a confronto i prezzi dei servizi di alloggio nelle varie città italiane.

Nell’ultimo mese, le tariffe delle strutture ricettive sono aumentate in media del 15,2% rispetto all’anno precedente, con un incremento del 18% per gli alberghi e i motel, mentre i villaggi vacanza e i campeggi hanno subito un aumento dell’11,1%. In Sardegna, la zona più colpita dagli aumenti sembra essere Olbia-Tempio, dove si stima un aumento del 20,3%.

Tuttavia, l’andamento delle tariffe varia notevolmente in base alla località, come sottolinea l’associazione. Gli aumenti più significativi si riscontrano nelle città d’arte, ovvero quelle che hanno registrato un maggiore afflusso di visitatori nell’ultimo periodo. Ad esempio, Firenze si posiziona al primo posto nella classifica dei prezzi elevati per gli alloggi, con un aumento del 43,2% rispetto all’anno precedente.

Oltre alla Sardegna, dove la Gallura è particolarmente interessata agli aumenti, si prevede che si verificheranno incrementi consistenti anche in Puglia e in Emilia Romagna, con un aumento delle tariffe compreso tra il 15% e il 17%.

