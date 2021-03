Premiato un professionista di Olbia.

C’è anche un professionista di Olbia tra i vincitori del premio assegnato a 40 giovani europei stabilito dal Centro europeo per l’architettura, l’art-design e gli studi urbani e il museo per l’architettura e il design di Chicago. Ad aver ottenuto il “The Europe 40 under 40”, infatti, è stato Danilo Petta, nato e cresciuto nella città gallurese.

Gli orologi Serpentine disegnati per Bulgari e Astronomia Sky hanno profondamente colpito la commissione. Un vittoria non semplice, alla quale hanno preso parte oltre 1.500 partecipanti.

Ma il nome del 40enne gallurese è legato anche alla capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, nella quale è stato ideato un parco con palme refrigeranti artificiali sistemate insieme ad alberi veri.

(Visited 3.103 times, 3.103 visits today)