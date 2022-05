La truffa in Gallura corre sui social.

“Ho appena effettuato un altro prelievo riuscito sul mio conto bancario. Mi sento così rilassata ancora una volta”. E’ scritto su una storia apparsa sui social nel profilo di una ragazza di San Teodoro, ma l’account le è stato hackerato e lo usano per proporre investimenti in bitcoin.

Tutto è accaduto sabato pomeriggio, quando la giovane stava messaggiando con un suo amico con il suo smartphone. “All’improvviso mi si è abbassata la tendina di Instagram – racconta Jessica -, dentro c’era il link che mi invitata a partecipare a un sondaggio, inviato da un ragazzo che conosco ma che è stato hackerato come me. Ho cliccato per sbaglio e mi hanno buttata fuori dal profilo, così non sono più riuscita ad accedere con le mie credenziali”.

La giovane ha notato che dal suo profilo venivano condivise alcune storie che invitavano i suoi contatti a partecipare a concorsi per ricevere bonifici. “Conosco una decina di persone che sono state hackerate alla stessa maniera – spiega -, loro sono riuscite a recuperare il profilo dopo qualche giorno dopo aver fatto diverse segnalazioni a Instagram con il video selfie di riconoscimento, ma io non sono riuscita a impossessarmi del mio account e ho presentato denuncia alla polizia postale”.

L’odissea comincia quando decine di persone hanno cominciato a contattarla, ignare si trattasse invece di una hacker. “Mi hanno contattato un sacco di persone pensando che fossi io a mandare quei messaggi in privato, ovvero di partecipare a investimenti in bitcoin – dice -, una ragazza ci ha chattato e a alcune rischiano di abboccarci e perdere i loro soldi”.