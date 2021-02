La segnalazione alla guardia costiera.

E’ stato trovato questa mattina, al largo delle coste dell’Isola di Santo Stefano, il corpo galleggiante di un delfino morto, segnalato alla guardia costiera e documentato dal naturalista Gianpiero Carcangiu.

Ancora incerte le cause della sua morte. Dalle prime immagini pare spunti dalla bocca del delfino una busta di plastica, possibile causa della morte per soffocamento dell’animale. Sarà in seguito la guardia costiera ad appurare le cause della morte dopo le dovute analisi.

Diversi i delfini, verdesche e squaletti trovati arenati sulle rive delle spiagge della costa, morti a causa di rifiuti di plastica e oggetti vari ingeriti da questi animali e che ne hanno portato alla morte. Non si esclude che anche questa volta sia l’ipotesi più accreditata.

(Visited 148 times, 148 visits today)