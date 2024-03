Due fratelli si costituiscono parte civile contro Gesuino Satta rivendicando il terreno di Olbia.

La vicenda è nota, l’ex assessore comunale di Olbia Gesuino Satta è stato denunciato per falso e occupazione di terreno altrui da due fratelli, anche loro olbiesi. I fatti risalgono al 2018, quando Satta affermò davanti a un pubblico ufficiale di essere proprietario per usucapione ventennale di un terreno adiacente al suo, situato davanti al Mater.

In seguito Satta cedette il terreno alla società “Essegi di Serreri Stefania & C.”, presieduta da sua moglie. La quale, a sua volta, decise di ospitare proprio lì, con profitto, antenne e ripetitori telefonici.

I due fratelli di Olbia hanno rivendicato la proprietà di quel terreno, tanto che hanno deciso di denunciare i due coniugi, con l’accusa di falso e di occupazione di terreno altrui.

In un primo momento il PM aveva chiesto l’assoluzione dei due. Però il Gip aveva deciso di procedere penalmente in seguito agli argomenti della parte offesa. Pertanto, come scrive La Nuova Sardegna, nei giorni scorsi è iniziato il processo contro i due coniugi, che si è aperto con l’udienza predibattimentale in cui i due fratelli di Olbia che rivendicano la proprietà del terreno si sono costituiti parte civile.

