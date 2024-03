Farmacie in lite col Comune di Olbia per le imposte sulle insegne luminose

Finisce alta il contenzioso tra le farmacie e il comune di Olbia.

Sono nove le farmacie di Olbia che non hanno gradito il nuovo regolamento comunale sulla pubblicità – “Piano generale degli impianti pubblicitari” -, che prevede delle imposte per le insegne pubblicitarie e luminose, considerate dagli esercizi eccessivamente gravose e incidenti su elementi da loro reputati fondamentali per offrire il servizio alla cittadinanza. Secondo le farmacie, le insegne luminose come la “croce verde” servono per dare evidenza della presenza della farmacia, e non per fargli pubblicità.

Il Tar però ha respinto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti del della delibera del Consiglio Comunale che ha approvato il nuovo regolamento. Ritiene infatti che vi sia un grave pregiudizio per le farmacie tale da richiederne la sospensione cautelare degli effetti. Inoltre, le farmacie si sono già organizzate per fare ricorso contro le prossime cartelle di pagamento.

Pertanto, il TAR ha ritenuto che sia possibile continuare il procedimento in via ordinaria e analizzare coi tempi consueti – senza urgenza – il regolamento al fine di prendere una decisione definitiva.

