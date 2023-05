La protesta degli ambulanti a Olbia.

La città di Olbia si prepara ad una manifestazione organizzata dall’Associazione nazionale ambulanti Ugl, per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli abusi che subiscono gli ambulanti. L’evento avrà luogo martedì 9 maggio alle ore 16:30 in due delle vie più centrali della città, via Garibaldi e corso Umberto. Un’altra manifestazione è prevista per giovedì 11, alle ore 10, nell’area mercato della frazione di San Pantaleo. In tale occasione verrà effettuata una petizione sostenuta dai residenti.

L’obiettivo principale della protesta è di far sentire la voce degli ambulanti e di denunciare le continue violazioni dei loro diritti. Gli ambulanti, che rappresentano una parte importante dell’economia locale, contribuendo alla vita commerciale della città, chiedono maggiore tutela e rispetto delle normative vigenti.

La protesta prevede la partecipazione di numerosi venditori provenienti da tutta la città, che insieme a rappresentanti dell’Associazione nazionale ambulanti Ugl, marceranno pacificamente lungo le strade, chiedendo un cambio di rotta e una maggiore attenzione alle loro istanze.

