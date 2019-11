I rischi delle rete a Olbia.

L’episodio non sarà il primo e nemmeno l’ultimo. Ma l’ennesima denuncia, che sta facendo il giro di condivisioni e che vede protagonista una ragazza di Olbia, non fa altro che accendere un faro su un malcostume che sembra essere diventato normalità nell’era dei social. Ovvero quello di scambiare qualsiasi messaggio, annuncio, commento, appello per un’occasione far fare del dating online anche piuttosto spinto.

Scorrendo l’elenco dei racconti che popolano le bacheche virtuali è come se si aprisse un vaso di Pandora. Sono decine le donne che raccontano del tentativo di abbordaggio da parte di uomini senza scrupoli approfittando semplicemente del contatto lasciato sui social.

Così è successo anche all’ultima ragazza di Olbia, che ha pubblicato su un noto sito di annunci una banale richiesta di ricerca di lavoro e in tempo zero è stata subissata di messaggi e telefonate da parte dei marpioni. C’è chi ha tergiversato, partendo dal tipo di lavoro che volesse fare, chi è andato subito al sodo proponendo un appuntamento romantico.

È successo recentemente pure ad un’altra mamma di Olbia, che aveva scritto un messaggio sui social chiedendo aiuto per trovare un appartamento in affitto per lei e il suo bimbo di 3 anni. Immaginate da soli le proposte che sono arrivate.

Messaggi che, oltre ad essere di uno squallore indicibile, fanno capire molto sulla confusione che si stia facendo nelle relazioni nell’era dei social. Per non parlare di chi si approfitta delle situazioni più disperate di alcune ragazze e che magari riesce anche nel suo perverso intento.

