A Olbia la pulizia alla spiaggia di Bados in ricordo di Samuele

La pulizia della spiaggia di Bados a Olbia.

A Olbia, dopo le recenti mareggiate che hanno danneggiato le spiagge cittadine, l’attenzione dell’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema si è concentrata su come rendersi concretamente utili per la cittadinanza. Durante i giorni di allerta rossa, la pattuglia dell’associazione aveva già contribuito a diramare informazioni meteo per prevenire rischi, ma il passo successivo è stato quello di intervenire direttamente sul territorio. L’iniziativa si è tradotta in una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge, in particolare della Bados, luogo particolarmente caro agli abitanti di Olbia.

L’evento assume anche un significato commemorativo. La giornata di pulizia sarà dedicata a Samuele Varrucciu, giovane cittadino olbiese recentemente scomparso, come segno di affetto e ricordo da parte della comunità. L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire alla cura dell’ambiente e rendere omaggio alla memoria di Samuele. L’appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio a partire dalle 9 sulla spiaggia di Bados. Gli organizzatori provvederanno a fornire l’attrezzatura necessaria, così come panini e bevande per i partecipanti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione ai recapiti 331/6873672 o antenazionale@pec.it.

