Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Olbia Community Hub: “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”

Al via il nuovo ciclo di incontri di archeologia all’Olbia Community Hub “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”. Per il terzo anno consecutivo prosegue la collaborazione con Sardegna Turistica – Archeologia e Turismo Culturale e anche nel 2026 proponiamo alla città di Olbia un ciclo di incontri dedicati all’archeologia e alla conoscenza del patrimonio storico della Sardegna.

Presentazione del libro di Francesco Carbini a Badesi

Presentazione del libro di Francesco Carbini a Badesi: La coscienza in-felice del popolo sardo tra sardità mobile e inintellettualità di Francesco Carbini, Paolo Sorba Editore, 2026.

Santa Teresa di Gallura si prepara per la festa spagnola di Carnevale

La magia del Carnevale arriva a Santa Teresa di Gallura con un evento travolgente e dal sapore caliente: la Festa di Carnevale Spagnola di sabato 7 febbraio promette scintille, ritmo e puro divertimento.

Olbia, la mostra fotografica “Su foga ‘e Satta Antoni”

Venerdì 6 febbraio, alle ore 18:00, presso la galleria della Società dello stucco, in via Cavour 43, sarà inaugurata la mostra fotografica Su foga ‘e Satta Antoni, dedicata alla prima uscita delle maschere tradizionali il 16 e il 17 gennaio in Barbagia. L’inaugurazione darà impreziosita dalla performance dal vivo del cantautore Daniele Gala, che eseguirà il suo ultimo brano Viseras, presentato qualche giorno fa al muse o delle maschere di Mamoiada.

La 2°edizione di “Narami” con artisti musicali a Olbia

Al via la seconda Edizione di Narami Cinque appuntamenti con Artisti, musicisti, Talenti che si racconteranno, facendo emergere la persona più che il personaggio!

“II Memorial Franco Sardo”, torneo di tennis a Olbia

Dal 31 gennaio all’8 febbraio 2026, i campi in terra rossa del Tennis Club Terranova di Olbia tornano a essere protagonisti con il “II Memorial Franco Sardo”, torneo di tennis di 4ª Categoria dedicato al singolare maschile e femminile.

