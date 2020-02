Perse la vita in un tragico incidente nel 2017.

Sono passato quasi due anni e mezzo da quel tragico 8 settembre del 2017 da quel tragico incidente in cui perse la vita a Olbia Ivan Valente, 27enne agente immobiliare.

Uno scontro violentissimo che non aveva lasciato scampo al giovane, morto sul colpo.

Ancora immenso il dolore di papà Nicolò che non si da pace anche per la lentezza della giustizia italiana. Dopo tutto questo tempo infatti si deve ancora svolgere la prima udienza del processo che vede coinvolto un 36enne di Porto San Paolo. La situazione del tribunale di tempio, lo sciopero degli avvocati e alcuni errori formali continuano a far ritardare il processo.

