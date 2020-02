Per San Valentino arriva lo sconto di 40 euro sui traghetti

L’offerta di Moby e Tirrenia.

Moby e Tirrenia, abituate a coccolare i passeggeri che scelgono le loro navi, offrendo servizi di bordo sempre migliori e una vacanza che inizia già dal viaggio, firmano l’ennesima dichiarazione d’amore ai loro affezionati viaggiatori.

Infatti, San Valentino quest’anno, con Moby e Tirrenia, dura addirittura quattro giorni, in cui è possibile regalare e regalarsi uno sconto di 40 euro per le proprie vacanze in Sardegna, Sicilia e Corsica (l’offerta è prevista anche per alcune date di agosto) o anche, semplicemente, per raggiungere i maggiori porti dell’Italia continentale dalla Sardegna o dalla Sicilia o per partire da Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia e Napoli alla volta dei porti sardi e di Palermo.

Quella che prende il nome dalla festa degli innamorati è una straordinaria promozione piena di amore per i clienti delle Compagnie del Gruppo Onorato Armatori: per prenotazioni effettuate da oggi al 14 febbraio, infatti, sulle partenze da oggi al 31 dicembre 2020, per i viaggi in Sardegna, Sicilia e Corsica è previsto uno sconto di 40 euro per chi acquista simultaneamente un biglietto di andata e ritorno con lo stesso vettore, cioè entrambi i viaggi devono essere effettuati con Moby o con Tirrenia.

Per applicare lo sconto è necessario inserire sui siti di Moby e Tirrenia il codice VALE40.

Lo sconto è valido per tutte le destinazioni Moby, ad eccezione di quelle da e per l’Isola d’Elba e sulla tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e viceversa, e per tutte le destinazioni Tirrenia, ad eccezione della Termoli-Tremiti e per le partenze da oggi al 31 dicembre 2020, salvo disponibilità di posti riservati all’iniziativa e sulle date in cui essa è prevista (sono comprese anche alcune partenze ad agosto) e può essere utilizzato sugli acquisti di nuovi biglietti che abbiano un costo maggiore di 40 euro per tratta al netto di tasse, diritti e competenze. Lo sconto ovviamente non vale sulle modifiche dei biglietti ed è cumulabile con tutte le offerte speciali Moby o Tirrenia, ma non con altri biglietti, buoni o voucher emessi per altre iniziative o con offerte proposte da altri operatori.

(Visited 74 times, 74 visits today)