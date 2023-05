La raccolta firme per i parcheggi nel centro storico di Olbia.

Il Comitato di quartiere si schiera senza esitazione nella battaglia per i parcheggi a pagamento nel centro storico di Olbia e intraprende la prima di una serie di iniziative: la raccolta di firme. Nel mirino c’è una delibera della giunta comunale, la numero 181 del 24 maggio scorso, che prevede modifiche alle tariffe dei parcheggi di superficie a pagamento, privi di custodia.

A seguito dell’annuncio di questa delibera, che sancisce la fine dell’emergenza Covid, si prevede il ripristino delle tariffe precedenti, che sono più alte rispetto a quelle attualmente in vigore. In altre parole, il costo dell’ora di parcheggio passerà da 0,50 euro a 1 euro. Considerando che molti residenti del centro storico utilizzano anche i parcheggi a pagamento, si richiede con forza il ripristino del pass per i residenti, che consentirebbe loro di avere tariffe agevolate.

Per tale motivo, il comitato di quartiere centro storico ha annunciato l’apertura di una petizione online, accessibile all’indirizzo: https://www.change.org/passresidenticentrostoricoolbia. L’obiettivo è raccogliere un numero significativo di firme per chiedere all’amministrazione comunale di Olbia di reintrodurre il pass per i residenti. Tuttavia, la petizione online rappresenta solo l’inizio dell’azione del comitato: nei prossimi giorni, i membri del comitato si impegneranno nella classica raccolta delle firme porta a porta, bussando alle case del centro storico per coinvolgere i residenti nella lotta per la causa comune.

Il comitato di quartiere si fa portavoce della frustrazione e delle preoccupazioni dei residenti, i quali vedono il ritorno alle tariffe precedenti come un peso finanziario aggiuntivo. In un momento in cui si auspica la ripresa delle attività e la ripresa economica, l’aumento delle tariffe dei parcheggi rischia di rappresentare un ostacolo per i residenti e per le attività commerciali nel centro storico. La petizione online e la raccolta delle firme sono i primi passi per far sentire la voce dei residenti e sollecitare un ripensamento da parte dell’amministrazione comunale.

Il comitato di quartiere invita tutti i residenti, gli esercenti e coloro che si preoccupano per il futuro del centro storico di Olbia a unirsi a questa causa comune. La partecipazione attiva, attraverso la firma della petizione online e la partecipazione alla raccolta delle firme porta a porta, rappresenta un modo concreto per influenzare le decisioni delle autorità locali e perseguire l’obiettivo di un parcheggio più accessibile ed equo per tutti i residenti del centro storico.

