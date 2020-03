In arrivo anche macchinari e altro materiale.

Sono arrivate in queste ore le prime mille mascherime ffp3 acquistate dall’associazione Janasdia e già consegnate alla Assl di Olbia che provvedera’ a consegnarle agli operatori degli ospedali e del territorio.

Con la collaborazione della società AllMeConnection, la raccolta fondi avviata dall’Associazione scientifica Janasdia per la ricerca sul diabete, per sostenere l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in questo momento di grande crisi, ha raccolto direttamente oltre 315mila euro, quasi tutti già spesi per l’acquisto di materiale fondamentale nella lotta al Coronavirus.

Oltre alle mille mascherine ffp3 già consegnate, nella prima settimana di aprile verranno consegnati 1500 test rapidi per coronavirus (del valore di 16.470 euro. Subito dopo Pasqua sono in consegna i due respiratori ventilatori Hamilton-6 con materiale di consumo, oltre a 8 macchine alti flussi per assistenza insufficienza respiratoria del valore economico 123.936 euro. I dispositivi di protezione individuale, del valore economico totale di 173.019 euro, sono progressivamente in arrivo.

La raccolta non è finita, tutti gli altri soldi che verranno raccolti verranno utilizzati nell’acquisto di test rapidi per il coronavirus.

La raccolta fondi avviata due settimane fa ha raggiunto risultati inimmaginabili, a dimostrazione della grande generosità della Gallura, degli italiani e non solo, un aiuto concreto e un messaggio di ringraziamento che la popolazione ha voluto lanciare ai tanti operatori sanitarie schierati in prima linea nella lotta al Coronavirus. Non è finita, l’emergenza e’ ancora in atto e abbiamo bisogno di test rapidi per il coronavirus sia per gli operatori sanitari che per i pazienti.

Per poter donare è sufficiente inviare un bonifico all’IBAN

IT15I0306972148100000000439

Intestato a Janasdia, con la causale COVID-19, UN RESPIRATORE PER L’OSPEDALE DI OLBIA.

Alla fine della campagna di raccolta tutte le donazioni verranno rendicontate nel massimo della trasparenza, che da sempre

contraddistingue l’attività dell’associazione JANASDIA.

DPI arrivati o in arrivo entro 7-10 aprile.

mascherine

chirurgiche ffp2 ffp3 tute dpi III OCCHIALI P.C. occhiali a

maschera 16.500 16.500 3.000 3.070 413 285

visiere camici idrorepellenti camici cappellini cuffie 800 3.500 4.000 13.000 2.400

(Visited 286 times, 319 visits today)