Il Mater Olbia cerca medici anestesisti e infermieri per combattere il coronavirus

Le offerte aperte.

Al Mater Olbia continua nel suo percorso di crescita e potenziamento del proprio organico. Dalla prossima settimana l’ospedale scenderà in campo per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus.

La struttura è alla ricerca di varie figure professionali, sia medici che infermieri.

Medico anestesista.

Requisiti: Laurea in Medicina e specializzazione in Anestesia e Rianimazione, esperienza minima 2 anni, disponibilità immediata e alta qualità del lavoro eseguito e professionalità.

Descrizione: Il candidato/a ideale ha già maturato una significativa esperienza nella medesima mansione. Il candidato/a ideale si occuperà di attività di sala operatoria e guardia attiva di rianimazione. Completano il profilo la flessibilità e capacità di gestione dello stress.

Si offre: Contratto a tempo indeterminato, full-time

Per candidarsi si può inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo lavoraconnoi@materolbia.com specificando nell’oggetto la dicitura: MEDICO ANESTESISTA.

Non verranno prese in considerazione candidature non corrispondenti ai requisiti richiesti e sprovviste del CV allegato.

Infermieri di terapia intensiva e rianimazione.

Requisiti:, Laurea infermieristica, eventuale Master in Area Critica o Scienze Infermieristiche di Anestesia e Terapia Intensiva. E’ rischiesta un’esperienza minima 3 anni. Lavoro su 3 turni, anche durante weekend e festivi e disponibilità immediata.

Descrizione: Il candidato/a ideale ha già maturato una significativa esperienza nella mansione all’interno di reparti di Terapia Intensiva Post Operatoria e Rianimazione. Il candidato/a ideale si occuperà di soddisfare i bisogni degli utenti afferenti ai diversi settings di competenza del ruolo, lavorando in equipe professionale e multidisciplinare destinata a favorire il benessere dell’utente. Completano il profilo la flessibilità e capacità di gestione dello stress.

Si offre un contratto a tempo indeterminato, full-time con inquadramento livello D del Ccnl AIOP.

Per candidarsi si può inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo lavoraconnoi@materolbia.com specificando nell’oggetto la dicitura: INFERMIERE DI TERAPIA INTENSIVA.

Non verranno prese in considerazione candidature non corrispondenti ai requisiti richiesti e sprovviste del CV allegato.

