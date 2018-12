Il racconto della studentessa di Luras a Strasburgo.

Non doveva essere quello il viaggio premio che si meritava. Non doveva essere quello l’epilogo di una gita guadagnata per i suoi meriti scolastici. Ha visto il terrore sul volto dei passanti che arrivavano dai mercatini di Natale ieri sera. E lei con loro ha vissuto l’angoscia più profonda. Quella di trovarsi inerme davanti ad una tragedia che nessuno poteva prevedere. “Una scena da brividi”, racconta Alessia Tamponi, la studentessa 17enne di Luras, che si trovava a Strasburgo proprio ieri notte, durante l’attentato.

“Eravamo a pochi minuti dal posto della sparatoria – racconta -. Abbiamo avuto la fortuna di essere dentro il ristorante quando è successo. Poi, ci hanno fatto rimanere dentro. Sono state tre interminabili ore”. La tensione si percepisce ancora nelle sue parole. Alessia si trova anche oggi nella città della Francia, che ha cercato di tornare subito alla normalità. Insieme a lei, anche la sua accompagnatrice di Tempio, Adriana Brandano, un’altra studentessa di Nuoro e altri giovani, che hanno partecipato al viaggio premio.

“Oggi siamo andati in visita al Parlamento e nel centro di Strasburgo, ma la scena che ho visto è da brividi. Ci sono militari, polizia, guardie, giubbotti gialli ovunque”, dice. Il gruppo partirtà domani mattina da Strasburgo e rientrerà domani sera con il volo da Milano. Ad attenderla in aeroporto a Olbia ci saranno i genitori, per un abbraccio distensivo.

