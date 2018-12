Il sindaco Nizzi contro i detrattori del Mater di Olbia

Le dichiarazioni.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il presidente del consiglio comunale Giampiero Mura e i capigruppo stigmatizzano l’atteggiamento dei detrattori del Mater di Olbia.

“Con il presente documento intendiamo stigmatizzare le azioni di quelle persone che manifestano il loro disappunto nei confronti della nuova struttura sanitaria Mater Olbia. Pensare che questo tipo di atteggiamento possa essere utile a risolvere problemi relativi ad altri ospedali, è un grave errore. Il Mater Olbia fa parte della rete ospedaliera sarda, è una struttura che accoglie tutti i cittadini, una risorsa importantissima per il nostro territorio e per tutta la Regione. Grazie al Mater Olbia, la Sardegna, dal punto di vista sanitario ha di più, non di meno. Si tratta di un ospedale di eccellenza grazie al quale sarà ridotta la mobilità verso le strutture sanitarie della Penisola.

Ribadiamo dunque con forza che prendiamo le distanze da questo tipo di manifestazioni che hanno la presunzione di far apparire come negativa l’apertura del Mater Olbia, quando si tratta invece di un importante risultato per tutta la comunità sarda, un risultato perseguito per molti anni, finalmente raggiunto e del quale dovremmo gioire tutti.

Non accetteremo per nessuna ragione al mondo atteggiamenti ostili al nostro territorio e siamo pronti a scendere in piazza a difesa dello stesso e del legittimo diritto alla salute dei nostri cittadini”.

