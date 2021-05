La scomparsa di Battista Carboni.

Certamente la sua musica, quelle note attraverso le quali riempiva le vie di Tempio, tra facciate di granito e gerani nei balconi, lo ha accompagnato anche nel suo trapasso a miglior vita.

Ieri si è spento a Tempio Battista Carboni, 95 anni, che tutti conoscevano semplicemente come Battista, perché rallegrava con la sua radio portatile la città gallurese. Il passato non era stato semplice per Battista ed ancora ne riportava le conseguenze di quegli episodi di maltrattamenti subiti durante la leva militare.

Era originario della Corsica e poliglotta: raccontava a chi lo conosceva del suo passato a Trieste, dove aveva vissuto tanti anni prima di trasferirsi a Tempio, dove attualmente viveva a casa con il fratello, dopo la morte qualche anno fa, dell’amata sorella.

Tutti in città lo ricordano come una persona allegra, positiva, con il vezzo della colazione al bar di Piazza Gallura: cappuccino caldo e croissant non dovevano mancargli.

Mancherà a tanti, adesso, il signor Battista. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Pietro a Tempio Pausania.

