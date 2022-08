Si rafforza la vigilanza nelle acque tra Budoni e San Teodoro

Si rafforzano i controlli da Budoni a San Teodoro.

Dal primo agosto, i vigili del fuoco del Comando di Nuoro mediante un battello pneumatico motorizzato ed una moto d’acqua, unitamente a 5 unità qualificate per il soccorso in ambiente acquatico di superficie, pattuglieranno le coste dei comuni dalle 2 basi operative di Budoni e San Teodoro nel tratto che va da “Portu Ainu” a “Porto Ottiolu” per il Comune di Budoni e da “Isuledda” fino a “Capo Petrosu” per quanto attiene al comune di San Teodoro.

Si tratta di “un servizio che rafforza la vigilanza e il soccorso acquatico sulle spiagge libere e gli antistanti tratti di mare delle zone costiere più affollate dai turisti”, sottolineano i sindaci Giuseppe Porcheddu di Budoni e Rita Deretta di San Teodoro, in una breve cerimonia di apertura intervenuti unitamente agli uomini dell’ufficio marittimo della Guardia Costiera del Comando di Olbia e al comandante dei vigili del fuoco Giordano.

Il protocollo di intesa, finanziato in parte dall’assessorato all’Ambiente e direzione regionale della Protezione Civile e parte dai comuni interessati, si pone come obiettivo la realizzazione di un’attività che servirà alla prevenzione degli incendi e al soccorso di bagnanti e natanti in difficoltà.

I vigili del fuoco avranno il compito di garantire il potenziamento delle attività di difesa costiera fino al 28 agosto, nel periodo di massima pressione sia sui litorali che lungo i territori costieri retrostanti, spesso caratterizzati dalla presenza di aree naturalistiche di pregio soggette a incendi boschivi.

Il comandante dei vigili del fuoco Giordano, rappresentando anche il compiacimento della direzione centrale per l’emergenza, del dipartimento dei vigili del fuoco e della direzione regionale per la Sardegna, ha espresso con soddisfazione l’ottimo risultato ottenuto, auspicando che l’atto di convenzione con le amministrazioni locali prosegua con ulteriori momenti di collaborazione, mirati alla divulgazione della cultura della sicurezza e dei servizi resi al cittadino. Ha sottolineando inoltre la valenza sinergica che queste collaborazioni istituzionali rappresentano per il territorio, implementando di un ulteriore valore aggiunto, in termini di sicurezza, i servizi offerti alla cittadinanza locale e ai turisti presenti.