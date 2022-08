Pioggia e allagamenti in Gallura, disagi all’aeroporto di Olbia

Maltempo e ancora disagi all’aeroporto di Olbia.

Il maltempo si abbatte sulla Gallura, causando disagi anche all’aeroporto di Olbia già vittima di continui ritardi e cancellazioni dei voli. Nel primo pomeriggio si è abbattuto un nubifragio, che ha causato anche alcuni allagamenti nelle strade di Olbia.

A causa del temporale, l’aeroporto Costa Smeralda ha dovuto dirottare alcuni voli su Alghero. Si tratta di tre in arrivo nello scalo della Gallura, mentre altri sono stati ritardati per “motivi operativi” e altri 5 sono rimasti fermi in pista in attesa di avere il via libera alla partenza. Numerosi disagi anche in volo, dove una decina di aeri provenienti dagli scali di Atene, Forlì, Milano, Malaga, Baku, Parigi hanno atteso volando in cerchio l’ok per il loro slot.