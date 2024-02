Ritrovati i ragazzi scomparsi a Olbia, erano in una chiesa sconsacrata

I ragazzi di Olbia ritrovati in una chiesa sconsacrata a Santa Lucia.

Tutta Olbia e gran parte dell’Italia è rimasta con il fiato sospeso per i due minori di 17 e 15 anni che erano scomparsi dalla sera del 25 gennaio. Più passavano i giorni e più cresceva la preoccupazione delle famiglie, che hanno lanciato numerosi appelli.

Oggi la fine di un incubo con i giovani che sono stati ritrovati dalla polizia sani e salvi. Entrambi stanno bene e, stando alle prime informazioni, si trovavano in una chiesa sconsacrata a Santa Lucia e sarebbero scomparsi tra Olbia e Berchiddeddu. Non è chiaro infatti se quello è stato il loro nascondiglio nei 9 giorni di allontanamento.

Nel frattempo sono in corso le indagini per chiarire questo e altri dettagli sulla loro scomparsa, avvenuta senza portare via nulla da casa e con la complicità di alcuni conoscenti che portavano da mangiare ai due adolescenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui