Le offerte di lavoro in Gallura.

Anche questa settimana i centri per l’impiego hanno pubblicato sul sito Sardegnalavoro.it nuove offerte di lavoro per la Gallura. Si tratta di offerte di lavoro per cui l’Aspal svolgerà una preselezione, in modo da proporre ai datori di lavoro solo figure in linea con la ricerca.

Aggius

Ad Aggius si ricerca n.1 mastro muratore esperto in pietra o mattoni e nella realizzazione e costruzione di opere edili, in grado di lavorare in autonomia e secondo le istruzioni impartite dal capo cantiere. Abile nell’uso degli attrezzi propri del mestiere, disponibile a spostarsi nell’ambito provinciale secondo le esigenze aziendali. Si cercano, ancora, carpentieri e falegnami edili. La figura richiesta deve avere approfondite conoscenze nel settore della carpenteria edile, possedere conoscenza delle procedure e tecniche di esecuzione di casseforme sino alla completa realizzazione dell’opera. Deve saper leggere i disegni per la realizzazione di un progetto di carpenteria, essere in grado di legare il ferro, armare solai, pilastri, muri in cemento armato e conoscere gli strumenti basilari del cantiere.

Arzachena

Per azienda che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici e che si sta affermando come eccellenza a livello regionale, si ricerca una figura che si occupi della contabilità generale dell’azienda. La figura verrà inizialmente affiancata dal contabile senior e verrà inserita in un contesto dinamico e volto a valorizzare le competenze professionali e personali. Tale risorsa si occuperà della contabilità generale dell’azienda, occupandosi della tenuta dei registri contabili, fatturazione e bilancio, adempimenti fiscali. Si prevedono inoltre contatti con i fornitori e le banche con le quali si collabora. La risorsa utilizzerà quindi i software gestionali utilizzati dall’azienda, risponderà ad email per conto della stessa e si rapporterà con i siti istituzionali dell’agenzia delle entrate e della guardia di finanza.

Olbia

A Olbia si cerca un’assistente familiare per attività di assistenza diretta ad una signora anziana completamente autonoma. Rientrano tra le mansioni: il ritiro quotidiano con l’auto dalla spiaggia della persona assistita, la preparazione dei pasti, la gestione di spostamenti in auto per piccole esigenze personali, la cura e dedizione ad un disciplinato cane di media taglia. E’ richiesta la sistemazione quotidiana dei servizi igienici e della cucina e la pulizia settimanale approfondita della casa con avvio della lavatrice ed eventuale stiratura del bucato.

Privato cerca badante con pat. B per assistenza e compagnia ad una persona parzialmente autonoma, part time 25 ore/settimanali; si occuperà della cura ed igiene della persona, di tenere in ordine la casa nonché di gestire gli spostamenti in auto per visite mediche o altre esigenze personali.

Si cerca pure un muratore esperto per la realizzazione di opere edili. La figura deve conoscere e saper utilizzare bene betoniere, livelli a bolla, badili, miscelatori, brasatori, stendimalta, intonacatrici, taglia piastrelle, trapani, carriole, spatole e cazzuole. Inoltre deve saper leggere i progetti e seguire le indicazioni del capo cantiere.

Posti di lavoro anche per manovali edili. Per Azienda edile operante in diversi cantieri a Olbia si ricerca 1 Manovale edile esperto per la realizzazione di opere edili. La figura deve conoscere e saper utilizzare betoniere, livelli a bolla, badili, miscelatori, brasatori, stendimalta, intonacatrici, taglia piastrelle, trapani, carriole, spatole e cazzuole. Si occuperà della preparazione di malte e altri materiali da lavoro, spostamento e riordino materiali e strumenti da lavoro.

Per azienda che si occupa della realizzazione di grafiche pubblicitarie, insegne e Neon si ricerca un Geometra. Si ricerca in particolare una figura che si occupi della progettazione tramite autocad di cartelloni pubblicitari; svolgerà inoltre le pratiche necessarie per le affissioni e gli verranno affidati compiti di promozione dei servizi aziendali.

Oschiri

A Oschiri si cerca un parrucchiere. La figura richiesta si occuperà di eseguire colore, meches, decolorazioni, trattamenti capelli e messa in piega per signore. Deve possedere abilità manuali, estro, fantasia e gusto estetico, facilità nello stabilire il contatto con la clientela, discrezione e apertura al dialogo. Alla fine di ogni prestazione sarà sua cura ripulire gli strumenti utilizzati e la postazione. Si offre affiancamento e formazione in un ambiente stimolante e dinamico, possibilità di crescita professionale.

San Teodoro

A San Teodoro si ricerca per gruppo di ristoranti del Nord Sardegna, immersi nelle meraviglie di Puntaldia, un Magazziniere per ricezione ordini, scarico merci e riordino nei magazzini, spostamento delle merci nei vari ristoranti del gruppo.

Santa Teresa Gallura

Si cercano piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati. Posatore/piastrellista con esperienza nella posa di pavimentazioni e rivestimenti grandi formati che sappia utilizzare attrezzature e macchinari del mestiere quali taglia-piastrelle, flessibile, etc. Inoltre, si cerca un imbianchino edile con esperienza di pitture professionali con airless.

