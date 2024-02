Il caso dei ragazzi scomparsi e arrestati a Olbia è nazionale.

“No, non sono loro”. Queste le parole dei genitori dei due ragazzi scomparsi e poi arrestati per tentata rapina a Olbia. A “La vita in diretta” si parla ancora del caso dei due adolescenti ritrovati dopo 9 giorni di appelli e preoccupazione.

l mistero dei due minorenni si infittisce, perché nessuno dei due genitori riconosce i loro figli nel filmato che gli è stato mostrato dall’inviato de “La vita in diretta” e che è in mano alle forze dell’ordine. Nei video si vedono i giovanissimi incappucciati, con un’arma scacciacani in mano. I genitori del 15enne e del 17enne sostengono che non si tratta dei loro figli, perché la voce e le movenze sono diverse. Inoltre, il più grande indossa una giacca, mentre la madre racconta che suo figlio è uscito senza, circostanza che era stata raccontata già subito dopo la scomparsa.

Entrambi sostengono che i loro ragazzi sono stati incastrati da qualcuno. Insomma, un mistero che si infittisce, anche se per gli inquirenti non ci sono dubbi. Entrambi, infatti, sono fortemente indiziati per tentata rapina a mano armata e la loro fuga è legata a questo episodio.

