Choc e dolore per la scomparsa del 14enne a Olbia, una città in lutto

La scomparsa di un ragazzino a Olbia.

E’ ancora choc a Olbia per il ragazzo scomparso così giovane, a soli 14 anni e non 12 come inizialmente appreso. Un ragazzo buono, amante dello sport e figlio di una famiglia ben voluta in città.

Una notizia che ha addolorato la cittadina, che si è stretta nel dolore per la morte del giovanissimo. Anche le associazioni sportive di Olbia hanno dedicato un messaggio di cordoglio, stringendosi attorno al dolore della famiglia. Il 14enne scomparso era una promessa del rugby, un ragazzino che stava muovendo i passi nella disciplina sportiva. Il giovane, che frequentava le scuole medie è stato trovato ieri pomeriggio privo di vita in casa, dopo l’arrivo dei parenti.

