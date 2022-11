Il nuovo Superbonus e la Flat Tax.

Nella nuova Legge di Bilancio del neo governo Meloni ci potrebbero essere modifiche al Superbonus e flat tax anche ai dipendenti.

La nuova manovra infatti ruoterà attorno ad una revisione delle regole per quanto riguarda la concessione del Superbonus 110%, ovvero la detrazione prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, e sul meccanismo di cessione dei crediti edilizi per la ristrutturazione delle facciate.

L’obiettivo del nuovo governo infatti potrebbe essere quello di renderlo più equo, ovvero in base al reddito dei proprietari delle case. Per quel che riguarda il Superbonus, l’idea è renderlo più equo. Una delle ipotesi è quella di farlo in base al reddito, per le case familiari. Ma non prevederà la destrazione del 110%, ma del 90%. Inoltre, si sta studiando un modo che incentivi le banche ad aprire le pratiche, dopo l’esaurimento dello spazio fiscale.

L’intenzione del Governo Meloni è quella di permettere la detrazione completa ai proprietari che vivono nella prima casa, con un reddito non superiore ai 15.000 euro e di considerare anche i componenti del nucleo familiare.

Un altro punto fondamentale su cui sta lavorando il Governo è anche quello sulla flat tax ai lavoratori dipendenti, da impiegare sull’aumento di reddito nel 2022 rispetto al più alto dei redditi dichiarati nei 3 anni precedenti. Questo riguarderà “i titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario“. L’idea del Governo è anche quella di intervenire sui tributi, con interventi di tregua fiscale con la rottamazione e stralcio per le cartelle fino ai 1.000 euro.

